Рэпер извинился за выкрик «Жизнь ворам!» в Москве

Рэпер Icegergert (настоящее имя Георгий Гергерт) попросил прощения в своем Telegram-канале за слова, произнесенные на концерте и вызвавшие обвинения в пропаганде АУЕ (организация признана в РФ экстремистской и запрещена).

© Соцсети

28 октября выяснилось, что на одном из выступлений в Москве Гергерт выкрикнул лозунг «Жизнь ворам!», держа в руках стопку с напитком. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина расценила эти слова как пропаганду криминальной субкультуры.

«Я должен извиниться за неосмотрительные слова. Я выпил и позволил себе лишнее. Я не поддерживаю запрещенные организации на территории России. Я люблю свою страну, и это говорю со сцены на каждом концерте и мероприятии», — сказал в своем обращении рэпер.

Icegergert — российский рэп‑исполнитель и резидент лейбла Gazgolder. Артист начал записывать треки в 2019 году, а первые релизы выпустил в 2021‑м. Самые популярные треки исполнителя: «Грабитель 78», «Русские воры», «Vopros Vremeni», «Gektor», «ULTIMA».

Летом текущего года ГУ МВД России по Москве инициировало комплексное исследование ряда треков Icegergert. Специалисты проверяют композиции на наличие пропаганды нацистской символики, присутствие символики экстремистских организаций и возможные признаки пропаганды наркотиков.

Основанием для проверки послужили неоднократные инциденты на концертах рэпера — в том числе массовые драки и иные ситуации, создающие угрозу общественной безопасности.