Волочкову разозлила идея организовать сбор средств на нарколога для нее

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на идею главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина организовать сбор средств ей на нарколога. Знаменитость разозлило такое предложение – танцовщица отрицает проблемы с алкоголем.

Ее мнение узнало издание «Абзац».

«У меня график забит спектаклями в разных городах. О каком алкоголизме идет речь?» - сообщила балерина.

Волочкова отметила, что не знает Бородина и знать не хочет, а его мнение звезде неважно. Балерина считает: автор идеи хайпит на ее имени.

«А я его создавала годами и тяжелым трудом», - заключила Волочкова.

Ранее она поделилась результатами новой фотосессии, в которой предстала с пышными кудрями и в нежном платье. Волочкова выглядело женственно и мягко. Некоторые интернет-пользователи отметили «фантастическое преображение» звезды, другие пришли к выводу, что снимки слишком отредактированы.