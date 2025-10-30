«Протрите очки»: Люся Чеботина ответила на критику Сергея Соседова

Певица Люся Чеботина отреагировала на высказывания критика Сергея Соседова, который заявил, что ей не место на сцене.

В своих соцсетях артистка попросила критика забыть ее имя и больше его нигде не упоминать.

По мнению певицы, Соседов «закопал» себя своим непрофессионализмом. Чеботина считает, что тот уже не может адекватно оценивать ни молодых, ни взрослых артистов.

— Вы сидели в зале! И если вы не можете отличить живой вокал от плюса, то какой вы после этого критик? И да, что-то я не вижу на себе вульгарного образа. Протрите очки, — написала Чеботина в личном блоге.

Это не первый раз за последнее время, когда Люся Чеботина сталкивается с критикой. В середине октября поэт Игорь Резник признался, что его представители просили проконтролировать выход Чеботиной на концерте, посвященном его творчеству, но организаторы «не смогли повлиять» на поп-звезду. В итоге поэт пожаловался, что она вышла в слишком откровенном наряде.

Тогда певица заявила, что поражена высказываниям Резника. Артистка отметила, что представители поэта не обговаривали с ней дресс-код, поэтому ей было обидно увидеть подобные обвинения со стороны коллеги.