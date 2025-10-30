Кристина Асмус пострадала на съемках фильма

Актриса Кристина Асмус пострадала на съемках третьей части фильма «Холоп». По признанию звезды «Текста», это у нее первый опыт работы, когда так много различных трюков.

© Passion.ru

В личном блоге Кристина опубликовала фото с бандажом на колене. Сейчас она задействована в съемках комедии «Холоп», где ей приходится летать, драться, падать с трамплина, тонуть, бегать и стрелять. Из-за такой нагрузки Асмус уже успела травмироваться, но, тем не менее, она в восторге от происходящего.

«Уже пару месяцев все мое тело синее, с ушибами, порезами, ссадинами, рассечениями, но клокочет от восторга! Страховочные тросы и защиты, кажется, вросли в кожу, а пиротехнический дым стал частью ДНК. „Холоп-3“ — самое трюковое кино из всех, что у меня были за 20 лет карьеры», — поделилась Кристина.

Почти все трюки актриса выполняет сама, оставляет на каскадеров только опасные элементы. По ее словам, на съемочной площадке постоянно дежурит бригада скорой помощи. Чтобы избегать серьезных травм, для каждого члена команды были изготовлены индивидуальные крепления, защита и обувь.

Ранее Кристина Асмус рассказала о сложных отношениях с отцом.