Актриса Татьяна Догилева рассказала о комментарии хейтера, который ее рассмешил

Татьяна Догилева рассказала о комментарии хейтера, который рассмешил. Ее слова передает Пятый канал.

По словам актрисы, она старается не реагировать на хейт. Догилева заявила, что заранее может предположить, какие нелестные высказывания оставят пользователи Сети.

«Ну, в общем-то я сама самый главный критик, а потом хейтерские комментарии. Я стараюсь не читать, потому что иногда попадается», — высказалась знаменитость.

Несмотря на то, что актриса старается не читать мнение зрителей, один комментарий она все же увидела. Татьяна была довольна своей ролью в одном сериале, однако ее работу раскритиковали, что вызвало смех у Догилевой. По словам знаменитости, ей важно только мнение коллег.

«Мне так нравилась остро характерная роль, которой я осталась довольна, пока не прочитала отзыв какого-то зрителя: «Все артисты хорошо, только Догилева плохо». Мне было так смешно, потому что я делала ставку на эту роль. Но это ничего не значит, потому что через какое-то время коллега очень меня хвалил», — рассказала она.

