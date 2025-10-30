Бородина похвасталась дорогостоящим подарком от Сердюкова

Ксения Бородина продемонстрировала в личном блоге роскошный подарок от супруга Николая Сердюкова. Звезда показала сумку Chanel, стоимость которой, по данным телеграм-канала «Звездач», составляет около одного миллиона рублей.

Телеведущая призналась, что сначала скептически относилась к аксессуару, но не смогла устоять, когда узнала, что модель полностью распродана.

«Я долго сопротивлялась, говорю всем — фууу, как у всех. Но когда ее вынесли, говорят: “Они все sold out”, — это волшебное слово», — призналась она.

Несмотря на щедрый жест, пользователи Сети вновь нашли повод для критики. Многие продолжают считать, что Сердюков живёт за счёт Ксении, хотя она не раз подчеркивала, что муж сам хорошо зарабатывает.

Напомним, Бородина и Сердюков поженились в 2025 году. И общих детей у них пока нет. У Бородиной есть две дочери от предыдущих отношений: Маруся, родившаяся в 2009 году, отец которой — бизнесмен Юрий Будагов, и Теона, которая появилась на свет в 2015 году от бизнесмена Курбана Омарова.