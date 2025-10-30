Стебунов впервые поделился радостями отцовства

43-летний Иван Стебунов рассказал о том, как он осваивается в новой, но крайне интересной для него роли — папы.

Не экранного, а самого настоящего. В эксклюзивном интервью WomanHit актер сериала «Начальник разведки» признался, что первый опыт отцовства не спугнул, а укрепил его мечту о троих детях. Благо, супруга не против. Наследник в семье Стебунова и его жены Елены Власовой появился в июле этого года. Мальчика назвали оригинальным и звучным именем Герман.

«Мы прогуливаемся у дома, самое приятное времяпрепровождение. Хожу, улыбаюсь, что еще можно сказать, не знаю, я сейчас в какой-то благости нахожусь. Одной рукой держу бутылочку, другой коляску. А мысли уже где-то намного лет вперед», — делится счастливый артист.

Стебунов считает, что им с супругой очень повезло. Малыш растет не капризным, очень позитивным. Каждое утро он дарит родителям улыбку. Актер похвалился, что Гера уже показал себя отличным компаньоном в мини-путешествии. Всей семьей ни успели съездить в отпуск в Сочи. Обошлись без самолетов и бизнес-классов, предпочтся СВ-вагон поезда.