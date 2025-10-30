Анастасия Сиваева объяснила свое исчезновение с экранов

Анастасия Сиваева прославилась благодаря роли Даши в телесериале «Папины дочки». С течением времени проект продолжился с участием нового поколения героинь, сообщает kp.ru.

В соответствии с сюжетом, персонаж Сиваевой покинула семью, оставив своего мужа с четырьмя дочерьми, подобно тому, как это сделала ее собственная мать. Постепенно актриса вернулась к своей роли, а мотивы ее героини были более детально раскрыты в полнометражном фильме «Папины дочки. Мама вернулась».

На премьере сериала «Вампиры средней полосы» актриса Сиваева рассказала, что возвращение к проекту стало для нее эмоционально значимым, но естественным событием. Она отметила, что чувствовала себя ответственной и радостной, так как коллектив остался таким же сплоченным. Также она поделилась, что счастлива вновь стать частью масштабного проекта.

Актриса отметила, что ее встреча с бывшими коллегами по съемочной площадке прошла так, будто они никогда не расставались. Их профессиональная связь, возникшая во время работы, сохранилась, и они быстро нашли общий ритм, не нуждаясь в повторном привыкании друг к другу.

Сиваева рассказала, что в течение нескольких лет намеренно избегала участия в индустрии, предпочитая спокойную и уединенную жизнь, которая была ей жизненно необходима. Сейчас она постепенно возвращается, внимательно прислушиваясь к своим ощущениям и не торопясь строить амбициозные планы или активно появляться на экранах. По ее словам, жизнь постоянно меняется, и она с радостью принимает участие в этих переменах, позволяя всему происходить естественным образом.