Успенская ликвидировала свой бизнес в России

Любовь Успенская закрыла свой бизнес в России. Певица закрыла свое индивидуальное предпринимательство, которое она зарегистрировала, еще будучи гражданкой Соединенных Штатов Америки, сообщает Shot.

Артистка зарегистрировала юридическое лицо в 2021 году, когда у нее еще не было российского паспорта. В то время в ее документах не было указано отчество, а в графе «Гражданство» было написано, что она является гражданкой США. В марте 2023 года она вносила изменения в уставные документы юридического лица, где указала свое российское гражданство.

Среди направлений деятельности индивидуального предпринимателя значились создание кинокартин, написание и выпуск песен, а также множество других проектов, характерных для творческих людей, таких как знаменитости.

Ранее Успенская рассказала, что однажды ее задержали в США после езды на скорости 180 километров в час и отправили в изолятор, в котором находились арестованные за проституцию женщины.