Бывшая ведущая Первого канала заявила о финансовых трудностях

Бывшая ведущая Первого канала Жанна Агалакова (признана в РФ иностранным агентом), проживающая в Европе, в интервью с журналисткой Ириной Петровской на YouTube-канале «НО.Медиа из России» заявила об отсутствии стабильного заработка.

Агалакова рассказала, что после ухода с Первого канала в 2022 году она в основном работала над документальным фильмом. Кроме того, она периодически сотрудничала с разными СМИ, но нигде не работала на постоянной основе.

«Стабильного ни заработка, ни работы у меня все это время не было. Я тратила все, что было нажито непосильным трудом», — призналась журналистка.

В марте 2022 года собственный корреспондент Первого канала во Франции Жанна Агалакова уволилась после 20 лет работы на телеканале из-за своей гражданской позиции. 21 сентября 2022 года она отказалась от присужденных ей государственных наград, в том числе от Ордена Дружбы и ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она сообщила, что награды вместе с запиской она упаковала в посылку, на которой написала: «Москва. Кремль. Путину». Спустя некоторое время журналистка призналась, что хотела бы в будущем вернуться в Россию, однако не знает, будет ли у нее такая возможность.