Заплаканная Юлия Проскурякова сообщила о болезни

Молодая супруга прославленного артиста, автора-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова отправилась в Китай. Однако там с певицей случилась неприятность.

О том, что произошло, Юлия Проскурякова сообщила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Заболеть в Пекине… Умеем. Практикуем… Кто разбирается в лекарствах здесь, порекомендуйте, пожалуйста, что купить? Ни одного знакомого препарата в аптеке", - пожаловалась супруга Игоря Николаева.

Юлия Проскурякова вышла на связь, представ в максимально естественном виде: без грамма косметики. Шмыгнув носом, артистка продемонстрировала на камеру распухший покрасневший нос и глаза. Некоторые комментаторы и вовсе решили, что певица выглядит не только больной, но и заплаканной.

Поклонники немедленно выразили поддержку Юлии Проскуряковой, причем не только обычные фанаты, но и коллеги.