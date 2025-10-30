Галкин* повеселился на вечеринке Лободы и спел песню на украинском языке

Шоумен Максим Галкин* (признан иноангентом на территории РФ) выступил на дне рождения певицы Светланы Лободы и подарил ей песню на украинском языке.

© Passion.ru

В Сети появились кадры с вечеринки по случаю 43-летния исполнительницы хита «К черту любовь». Муж Аллы Пугачевой оказался одним из самых активных гостей. Он кружился с именинницей в танце, пел и много шутил.

Для мероприятия Галкин* выбрал повседневный стиль: белые брюки и голубую рубашку. При этом он дополнил образ многочисленными золотыми браслетами.

В какой-то момент шоумен взял микрофон и исполнил в караоке украинскую песню под бурное одобрение присутствовавших. Лобода также вышла на сцену и танцевала.

В порыве Галкин* даже встал на одно колено перед критиковавшей Россию певицей.

Стоит отметить, что Аллы Пугачевой рядом с супругом замечено не было.

Напомним, в феврале 2022 года Лобода сделала ряд антироссийских заявлений и уехала из страны. Сейчас она проживает в Латвии. Галкин* с семьей также эмигрировал сначала в Израиль, а потом на Кипр.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин* купили виллу в Болгарии за 49 миллионов рублей. Продюсер Павел Рудченко не исключил, что деньги на недвижимость супруги взяли из сбережений «прошлых лет».

*Признан иностранным агентом на территории России