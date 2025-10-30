Анфиса Чехова рассказала, как поймала бывшего мужа на измене

Телеведущая Анфиса Чехова в эфире программы «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение» рассказала, как поймала бывшего мужа Гурама Баблишвили на измене с другой женщиной.

По ее словам, в самом начале отношении с Баблишвили она обнаружила переписку, в которой он флиртовал с неназванной актрисой.

Чехова решила не придавать увиденному значения: по ее словам, в сообщениях она не увидела никаких конкретных договоренностей, а собеседница Гурама не проявляла инициативы.

— Он приехал ко мне на съемки в другой город и сел за мой компьютер. Потом он уехал, а я открыла ноутбук, и сразу увидела его переписки в соцсетях. То есть я не то чтобы выискивала, они просто открылись. Естественно, совладать с любопытством было сложно. Я посмотрела и увидела, как он флиртует с актрисой, с которой снимался, — призналась Анфиса Чехова.

