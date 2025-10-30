Раскрыто, как уехавший в США лидер «Мумий Тролля» зарабатывает в России

Уехавший в 2022 году в США лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко продлил право на свой товарный знак до 2035 года. Более того, он начал торговать елочными игрушками в России.

© Passion.ru

Как пишет Абзац, Лагутенко расширил линейку мерча брендированными носками и добавил в ассортимент пару редких кассет.

Музыкант также пытается заработать в России на продаже футболок. В сентябре он представил коллекцию с новыми принтами, так как редко выступает за границей и не имеет прежних доходов.

При этом Лагутенко так и не удалось избавиться от старой коллекции одежды, которую он распродает с 2023 года совместно с российским брендом.

Кроме того, Илья оказался владельцем еще одного бизнеса в России. На его имя зарегистрирована компания «Лагуна», которая занимается реализацией музыкальных записей. За 2024 год он заработал 15 млн рублей.

Однако лидер «Мумий Тролля» категорически отказывается выступать в России. Музыканты его коллектива изредка выезжают за границу, чтобы поработать с Лагутенко. Вместе с тем, Илья нашел способ не делиться гонорарами. Он работает над сольным проектом под названием Will Laut.

Напомним, с 2022 года Илья Лагутенко живет в Лос-Анджелесе вместе с семьей. У него также был купленный в ипотеку дом в Биг-Рок (между Малибу и Лос-Анджелесом), который сгорел в результате пожара в начале 2025 года.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин призвал провести проверку деятельности группы «Мумий Тролль» и запретить ее участникам зарабатывать деньги в России. Он считает, что музыканты могут часть дохода передавать певцу Илье Лагутенко, который негативно высказывался о СВО.