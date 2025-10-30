Певец Олег Газманов сделал заявление после новостей о проблемах со здоровьем. Артист сообщил в соцсетях, что включит в программу выступлений к 75-летию песню «Эскадрон» и сделает сальто.

Telegram-канал Mash писал о том, что у певца выявили серьезные проблемы с суставами. Артисту, который любит удивлять поклонников на концертах трюками, якобы запретили физические нагрузки.

Сначала на эту тему высказалась представитель Газманова. Она назвала данную информацию от СМИ «дикостью». Потом на связь вышел сам певец. Он записал видеообращение из города Могилев, где у него запланирован концерт.

«Так вот, сальто я делаю только в песне «Эскадрон». Я собираюсь вернуть эту песню в репертуар в следующем году, когда мне будет 75 лет. Надеюсь, сальто я тоже сделаю. Во всем остальном все нормально. Кроме позвоночника. Но я никогда и не скрывал, что у меня проблемы с позвоночником, как у большинства профессиональных спортсменов», – поделился артист.

Газманов отметил, что решает проблемы с позвоночником, делает специальные упражнения.

«Враги не дождутся!» – добавил Олег.

Он пояснил, что вечером на концерте исполнит песню «Загулял» и сделает то самое движение, с которым запустил челлендж в соцсетях. Он пошутил, что там будет убедительно видно, какие у него «плохие» ноги и позвоночник.

