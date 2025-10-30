Кредиты, зависимость и слова об СВО: жизнь Сергея Бурунова

Актер Сергей Бурунов выразил восхищение коллегой по сериалу «Полицейский с Рублевки», Романом Поповым, который, несмотря на онкологическое заболевание, продолжал работать на съемочной площадке. Издание News.ru рассказало, как сложилась жизнь самого Бурунова.

Напомним, что ранее стало известно о кончине Попова на 41-м году жизни из-за онкологического заболевания.

Бурунов признался, что изначально не доверял Попову, но их совместная работа изменила его отношение. В интервью Бурунов рассказывал о трудных годах своей жизни после украинского конфликта, когда он потерял работу и был вынужден брать кредиты.

Telegram-канал Shot сообщал о долгах Бурунова перед ФНС, но артист опроверг эту информацию. Он также признавался в проблемах с алкоголем, но бросил пить шесть лет назад.

Бурунов признался, что его жизнь немыслима без России, и не стал высказываться о спецоперации. Он холост и не имеет детей, но поддерживает романтические отношения с Екатериной Леви, предпринимательницей. Актер планирует создать семью к своим 50 годам и активно работает над собой, изучая литературу о воспитании детей.

В октябре Бурунов принял участие в съемках фильма «Алиса в Стране чудес». Кроме того, он планирует сниматься в таких проектах, как «Теща-2», «Комментируй это» и «Только маме не говори». В марте этого года он выступил с критикой современных театральных постановок, выразив мнение, что они не способны вызвать у зрителей сильные эмоциональные переживания.