Умер народный артист СССР актер Якуб Ахмедов

Скончался Якуб Ахмедов, один из самых известных и популярных советских узбекских актеров.

© Российская Газета

Ахмедов - это Касым, старший брат главного героя в легендарной советско-индийской киносказке 1979 года "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников".

Якуб Ахмедов родился 3 января 1938 года в Намангане. С 1959 года - актер Узбекского национального театра имени Хамзы, до 2013 года был его директором.

В кино снимался с конца 1950-х. Первая большая работа - поэт Фуркат в одноименном фильме Юлдаша Агзамова. Всего в фильмографии исполнителя свыше пятидесяти кинокартин и сериалов: "Очарован тобой", "Дочь Ганга", "Гибель Черного консула", "Караван", "Седьмой джинн" (предводитель джиннов), "Огненные дороги".

Также артист участвовал в дублировании на узбекский язык более четырехсот лент.

Народный артист Узбекской ССР (с 1974 года), народный артист СССР (звания удостоен в 1991-м), лауреат Государственной премии СССР 1977 года.

Об уходе председателя Союза театральных деятелей Узбекистана сообщил сегодня утром портал Zamin.