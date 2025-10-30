Дибров высказался о воссоединении с экс-женой после измены

Дмитрий Дибров выразил надежду на воссоединение с экс-женой после измены. Об этом стало известно в эфире шоу Юлии Прудько.

В 2025 году Полина и Дмитрий Дибровы развелись после многолетнего брака. Модель ушла от телеведущего к Роману Товстику, другу семьи. В новом интервью Дмитрий признался, что надеется на воссоединение с экс-супругой. По его словам, он знает много пар, которые расставались, а потом мирились и жили счастливо.

«Все-таки зиждется надежда. Хотя она ни на чем не основана и ни к чему не ведет, но всегда есть некоторая надежда», — заявил телеведущий.

Несмотря на громкий развод, экс-супругам удалось сохранить дружеские отношения. Дибров отметил, что они с Полиной много лет были вместе, имеют общих детей и хорошо знают друг друга.

«Она говорит моими словами. Знает, что я подумаю и может предугадать мою реплику. У нас трое детей и собака. Не было еще ни разу, чтобы Полина что-то попросила, а я не сделал», — резюмировал он.

