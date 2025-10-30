Аврора Киба ответила, когда свадьба с Григорием Лепсом, и показала ранее неопубликованное фото с певцом
Студентка Аврора Киба ответила на вопрос о свадьбе с певцом Григорием Лепсом. Девушка призналась, что торжество уже на «горизонте», а после отшутилась, так и не назвав точной даты.
В личном блоге Аврора пообщалась с поклонниками, большинство из которых интересовались ее личной жизнью. Один из пользователей решил узнать, когда же она узаконит отношения с Лепсом, и Киба в своей привычной манере ушла от точного ответа.
«На горизонте. Горизонт — это воображаемая линия, которая удаляется от нас по мере приближения», - поделилась Аврора.
Чтобы немного порадовать поклонников после такого уклончивого ответа, студентка опубликовала в Сети фото с Лепсом, которое раньше не показывала.
К слову, Григорий тоже не спешит отвечать фанатам и журналистам, когда состоится свадьба. Помолвка была еще полтора года назад, но с тех пор никакого продвижения поклонники не заметили. Певец рассказывал, что Аврора хочет шикарную свадьбу, на которую нужно много денег, а он их еще не накопил.
Ранее Аврора Киба задумалась о возвращении в Лондон.