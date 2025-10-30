«Можно с добром отпраздновать»: Ольга Медынич встала на защиту Хэллоуина

Актриса Ольга Медынич рассказала, что не видит ничего плохого в Хэллоуине. Об этом сообщает Kp.ru.

В России из года в год обсуждают идею запрета или замены на другой праздник Хэллоуина. Актриса Ольга Медынич призналась, что не видит ничего страшного в праздновании этого дня. По словам актрисы, сама она не отмечает Хэллоуин в отличие от ее дочери.

«Не могу сказать, что я его праздную, просто иногда ребенок, если хочет, покупаю ему тыкву, зажигаю свечечки и какие-нибудь рожки. Но мне кажется, это все настроение. Любой праздник — это настроение. Ничего страшного в этом празднике нет, если ты к этому относишься с добром», — объяснила она.

Актриса добавила, что готова отмечать любой другой праздник, если от Хэллоуина откажутся.

«Я отношусь вообще ко всем праздникам прекрасно. Если заменят на праздник урожая, то ничего страшного. Где наша не пропадала. Я очень спокойно к этому отношусь», — заявила она.

