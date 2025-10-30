Брата Ивана Дорна разыскивают приставы

Российские судебные приставы объявили в розыск брата украинского певца Ивана Дорна. Родственник артиста проживает в Башкирии и уже более года не оплачивает коммунальные услуги, сообщает Shot.

© Telegram-канал SHOT

По данным Telegram-канала, Илья Дорн, кузен создателя хита «Не надо стесняться», задолжал коммунальным службам 74,3 тысячи рублей. У него в собственности находится квартира в Бирске площадью около 33 квадратных метров. За эту недвижимость он не платит уже более года. Это привело к тому, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) объявила его в розыск.

Илья в настоящее время проживает в Уфе. В этом городе у него имеется своя танцевальная студия, где он обучает детей хип-хопу. Его дом находится всего в десяти минутах ходьбы от студии. Стоимость занятий составляет от 8,5 тысячи рублей. Несколько лет назад он принимал участие в шоу «Танцы».

Ранее юрист Янита Цвик сообщила Telegram-каналу «Звездач» сообщил, что актер Кирилл Емельянов сократил долг по алиментам на двоих сыновей, но все равно может быть привлечен к уголовной ответственности. Отмечалось, что он задолжал по алиментам более 730 тыс. рублей, и информация о долге появилась в базе федеральной службы судебных приставов. Позднее стало известно, что Кирилл Емельянов сократил долг до 502 тыс. рублей.