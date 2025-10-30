Познер встал на одно колено перед Собчак в Париже

В рамках участия в ярмарке современного искусства Art Basel Ксения Собчак побывала в Париже. Журналистка посетила несколько культурных мероприятий, на одном из которых встретилась с Владимиром Познером.

© Super.ru

Ксения стала гостьей на открытии фонда современного искусства Cartier Foundation, а также посмотрела балетное представление. Однако оба события не вызвали у неё восторга.

«Опять колониальный дискурс и унылейшее здание», — прокомментировала Собчак.

Ещё одним мероприятием, которое Ксения посетила, стала выставка Герхарда Рихтера «История минимализма» в Bourse de Commerce. На культурном событии также присутствовали Владимир Познер и супермодель Наталья Водянова вместе с супругом Антуаном Арно.

© Соцсети

Собчак поделилась в соцсетях кадрами, на которых Владимир Познер фотографирует её, стоя на одном колене.

«Прогулка с Владимиром Владимировичем Познером по выставке "История минимализма" в Bourse de Commerce — всегда удовольствие», — добавила Ксения в подписи к фотографиям.

Напомним, что накануне Ксения Собчак подала документы на вид на жительство в Испании для себя и сына.