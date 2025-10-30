Егор Крид сообщил о проблемах со здоровьем и отмене концертов

31-летний певец Егор Крид перенес концерты из-за болезни. Артист рассказал о проблемах со здоровьем в соцсети.

В личном блоге Егор признался, что всегда игнорировал плохое самочувствие. Если у него была температура, то он продолжал выступления и съемки ради поклонников.

«Я всегда старался быть сверхчеловеком», — написал он.

Недавно у Егора состоялись большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге, на подготовку к которым ушло много времени и сил. Однако, проведя первое выступление, Крид не ушел в отпуск, как полагается, и даже после второго отправился в тур. Все это сказалось на здоровье певца.

«Ну и тут иммунка от перелетов и трехчасовых концертов в ледовых дала сбой. Шесть концертов на капельницах — вывез. Горло, если болит, — значит, пройдет, верно? А слабость — исчезнет от любви моих поклонников! Но потом я прилетел в Москву, и вот крайний концерт в Балашихе: у меня с самого утра просто не работало горло, сильное не смыкание связок, ну и все, что соответствует заболевшему человеку. Концерт — sold-out, ну и, конечно, я его не мог отменить», — высказался Егор.

По словам артиста, он смог провести выступление в Балашихе благодаря фониатру, который заливал его связки каждые 6 треков. Однако после концерта врач сказал: «Егор, вам пора притормозить». Именно поэтому певец отменил ближайшие мероприятия.

