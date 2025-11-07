Почему Борисова и ее дочь поливают друг друга грязью

В последнее время в медиа все чаще мелькает тема отношений телеведущей Даны Борисовой и ее 18-летней дочери Полины. Поводом стали заявления Борисовой о возлюбленном дочери, а также взаимные упреки по поводу самостоятельности и работы Полины. Подробнее о том, как развивался конфликт, читайте в материале «‎Рамблера».

Нападки на избранника дочери

23 сентября 2025 года Борисова публично выступила против отношений дочери: «Он старше ее в два раза… Я считаю этот роман попыткой дочки пропиариться». Речь шла о 35-летнем Артуре Якобсоне, продюсере коллеги телеведущей Дмитрия Диброва. Борисова откровенно недолюбливает избранника Полины. По словам звезды, с медиаменеджером она разругались уже давно. Она утверждает, что Якобсон не умеет держать сексуальные границы. Причем ни с ней, ни с ее дочерью.

Борисова также заявила, что на самом деле ее дочь влюблена в другого человека. «Полина сама не раз говорила, что у нее безответная любовь. Ей нравится мальчик, с которым она познакомилась на съемках ''Наследников''. Он работает редактором, а она очень влюблена в него, все разговоры только о нем», — поделилась Дана в беседе с Woman.ru.

Жесткий ответ Полины

По данным Teleprogramma.pro, 18-летняя девушка решила съехать от матери и полностью отказаться от ее финансовой поддержки. Полина рассказала, что теперь живет отдельно и сама оплачивает жилье, а Дана больше не помогает ей материально:

«Я устала тянуть взрослого человека. Пусть попробует сама зарабатывать. Может, тогда поймет, как тяжело мне было все это время».

Дана же уверена, что ее дочь ушла жить к Якобсону. Особенно после того, как Полина в интервью StarHit и в видеоматериалах издания подтвердила серьезность отношений и рассказывала, что с Якобсоном обсуждала брак:

«Мы в шутку говорили о браке… Я иногда называю его “муженек”, он меня — “женушка”».

В отдельной публикации StarHit Полина защищала партнера от публичной критики со стороны матери, утверждая, что Якобсон знает их семью много лет и много хорошего для них сделал. А Дана это обесценивает». По мнению Полины, мать ей просто-напросто завидует и придумывает инфоповоды от скуки, потому что после переезда дочери, она осталась одна.

«У этой женщины ни стыда, ни совести, ни слова правды. За каждое вранье ответишь по закону! Привыкла, что можно говорить что угодно и никто ничего не скажет. Нет, дорогая моя! Знаете, недавно она назвала Артура крысой при мне. Кто она такая, чтобы оскорблять человека?» — негодовала звездная наследница.

Карьерные склоки

В интервью Woman.ru Полина призналась, что мать мешает ей строить карьеру в журналистике: «Она говорит, что защищает меня, но на деле просто портит репутацию. Все считают, что я не самостоятельна, а она контролирует каждый мой шаг». По словам девушки, Борисова звонила в редакции и угрожала тем, что перестанет с ними «дружить», если те дадут ее дочери эфир.

Сама Борисова утверждает, что действует «из заботы» и «пытается уберечь дочь от ошибок». В ответ Полина в своих постах обвинила мать в том, что та «навесила клеймо алкоголички» на всю семью и мешает ей начать карьеру. Борисова к публичным нападкам дочери относиться снисходительно, утверждая, что Полина просто «страдает ерундой».

Однако в итоге Полине все же удалось устроиться в одно из издательств. В октябре 2025 года во время светского мероприятия, куда девушка пришла в качестве корреспондента, случился диалог, который был зафиксирован на видео и опубликован в StarHit. Увидев на красной дорожке мать, она задала ей публичный вопрос: «Не хотите ли вы помириться с дочкой?» — Борисова ответила: «Не хочу», а затем добавила: «В порядке общей очереди. Ты теперь в толпе толкаешься, я смотрю. На эксклюзив можешь не рассчитывать».

На данный момент мать и дочь не общаются, а будущее их примирения остается под вопросом. При этом они продолжают активно ходить по ток-шоу («Пусть говорят», «Малахов» и др.), выворачивая наизнанку всю поднаготную их отношений, тем самым давая публике все больше поводов для обсуждения.

