Пригожин рассказал, как Пугачева убрала Валерию с ТВ

Сбежавшая из России Алла Пугачева любит говорить: мол, все рассказы о том, что она в свое время перекрывала артистам «кислород», - чистая выдумка. Впрочем, Иосиф Пригожин в этом сомневается.

«МК» именитый продюсер рассказал, как однажды Пугачева лишила Валерию эфира в рейтинговой шоу-программе на центральном канале буквально за несколько часов до ее начала.

Иосиф вспоминает, что для них это стало полной неожиданностью. К тому моменту они уже подъехали к «Останкино». Но им пришлось уехать, так как Алла попросила не допускать Валерию до эфира.