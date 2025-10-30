Королева появилась на сцене во время концерта Николаева и зал ахнул

Игорь Николаев осенью отправился в тур по России, артист даже пропустил день рождения дочери, на праздничную дату у него был запланирован концерт. Работает мэтр на износ, меняя город за городом, порой не делая перерыва на отдых.

А народ в восторге от возможности увидеть певца вживую. Николаев собирает полные залы. Россияне с удовольствием слушают старые хиты и ностальгируют вместе с мэтром. Не забывает Игорь Юрьевич во время концертов отдать дань уважения своим друзьям, коллегам, с которыми когда-то пел вместе. На установленном на сцене экране появляются фотографии дорогих Николаеву людей — Игоря Крутого, Ирины Аллегровой, Михаил Шуфутинского, конечно же, его жены Юли Проскуряковой и других артистов.

Но каково же было удивление зрителей, когда композитор сел за синтезатор, начал исполнять свой хит на все времена "Маленькая страна", а на сцене появилась бывшая супруга мэтра Наташа Королева. "Это же Наташа!" — шептались в зале. Фотографии молодых Николаева и Королевой мелькали на экране, пока артист пел.

Один из зрителей снял фрагмент выступления и опубликовал его в своем YouTube-канале. На кадрах видно, что мэтр находится в прекрасной форме, он похудел и посвежел.

Отметим, что исполнитель хита "Такси" несколько раз попадал в больницу с сердечными приступами. Осенью 2023 года у него диагностировали обширный инфаркт миокарда. Артисту сделали коронарное шунтирование и дали рекомендации по реабилитации, среди которых было сбросить лишний вес.