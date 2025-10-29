Успенская рассказала, как отбилась от проституток в американской тюрьме

Певица Любовь Успенская рассказала журналистам, что однажды в пьяном виде попала в американскую тюрьму, в одну камеру с проститутками. Об этом пишет «Комсомольская правда»

По данным газеты, исполнительница хита «А я сяду в кариолет» много лет жила в США, исполняла песни для русских эмигрантов.

Артистка уточнила, что при падении получила ушиб ребер и приняла решение поехать в русскую клинику в Сан-Бернардино.

«Они [медики] проверили, что нет перелома. Мы от радости набухались. Я села за руль. Со мной четверо мужчин было», — пояснила Успенская.

Певица призналась, что повела себя неподобающим образом: включила громкую музыку, разогналась до 180 км/час, не заметила машину полицейских.

«Мусора за мной едут, мигают, сигналят, а я не слышу – музыка перекрывает. Потом они меня на обочину сдвинули. Я попала в тюрьму. Я тогда была в таком угаре!» — отметила Любовь.

Артистка заметила, что стражи порядка поместили ее в одну камеру с проститутками. Женщины с низкой социальной ответственностью попытались отнять у нее одежду, тюремный паек, но она дала им жесткий отпор, поставила сокамерниц на место.

Напомним, что Успенская уехала из СССР в Италию в 1977 году вместе со вторым мужем Юрием Успенским. Через год супруги эмигрировали в США, где Любовь 15 лет выступала в русских ресторанах на Брайтон-Бич. В 1993 году она вернулась в Россию, в 2024 получила гражданство РФ.