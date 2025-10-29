Звездные друзья бросили Романа Попова на фоне тяжелой болезни

Знакомые актера Романа Попова рассказали «МК», что его звездные друзья бросили его на фоне борьбы с онкологией.

По словам собеседников издания, после того, как у звезды сериала «Полицейский с Рублевки» начались проблемы со зрением и слухом, его перестали навещать многие коллеги.

«Ромку перед смертью почти все друзья бросили. Как вы знаете, из-за опухоли у него пропало зрение, он не мог переписываться. Но ему можно было всегда позвонить, он бы пообщался. Но никто не звонил, все про Ромку забыли», — утверждают инсайдеры.

Также близкие Романа сообщили, что до последних дней с ним были только участники фестиваля «Алые паруса».

«Каждую неделю приезжали, мама Ромы была им очень благодарна», — добавили они.

Романа Попова не стало после операции из-за прободной язвы желудка. В сентябре он прошел очередной курс химиотерапии.