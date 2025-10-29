Представитель Газманова ответила на сообщения о здоровье артиста

Представительница народного артиста России Олега Газманова, Ольга, заявила, что слухи о состоянии здоровья певца — это «дикость», и они не имеют ничего общего с реальностью. Фейковые новости она опровергла и интервью для «Москвы 24».

© Вечерняя Москва

— Господи! Дикость, дикость. Я вам все откомментировала, — приводят емкий ответ Ольги в материале.

О том, что Газманов якобы испытывает проблемы со здоровьем писал Telegram-канал Mash. Сообщалось, что изначально артист самостоятельно обратился за помощью врачей из-за болей в пояснице и ноге, а после обследования доктора настоятельно рекомендовали ему отказаться от активных номеров в сценической программе. По информации Mash, у Газманова якобы диагностировали коксартроз — разрушение хрящевой ткани тазобедренного сустава.

Однако сам Telegram-канал Mash неоднократно обвиняли в создании фейковых сенсаций. В августе Таганский районный суд Москвы назначил Mash'у административный штраф в размере 200 тысяч рублей за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации. Генерального директора издания Надежду Клименко также привлекли к ответственности за злоупотребление свободой СМИ — ее оштрафовали на 60 тысяч рублей.