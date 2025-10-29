Стало известно, кому достанется наследство актера Романа Попова

Наследниками имущества звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Романа Попова, вероятно, станут его супруга и дети. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил адвокат Александр Бенхин.

Напомним, что Попов скончался 28 октября. У него был рак мозга. Прощание с актером состоится 1 ноября.

По данным «Абзаца», своим наследникам Попов оставил две квартиры в Москве, одну — в Сочи и загородный дом в Подмосковье. Таунхаус пытались продать за 54 миллиона рублей, чтобы оплатить лечение актера, но реализовать объект до сих пор так и не удалось.

Названа причина смерти актёра из «Полицейского с Рублёвки» Романа Попова

Бенхин считает, что все имущество Попова получат его супруга и трое детей.

«Если живы оба родителя, которые теоретически могут на что-то претендовать, они откажутся в пользу внуков. Мой прогноз: все спокойно и цивилизованно отойдет вдове, сыну и двум дочерям», — добавил адвокат.

Кроме того, по его мнению, Попов оставил завещание незадолго до ухода из жизни, поскольку уже долгое время знал о своем смертельном диагнозе.