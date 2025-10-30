Бузова поужинала при свечах и похвасталась большим букетом белых роз

Поющая телеведущая Ольга Бузова начала приходить в себя после взлома ее личного блога в соцсети.

Она отправилась на ужин в ресторан и похвасталась большим букетом белых роз.

«Я была сейчас в шоке. В очередной раз я понимаю, что невозможное возможно. Вы даже не представляете, какой меня сейчас ждет ужин, какой сюрприз», - поделилась Ольга в своем Telegram-канале.

Исполнительница хита «Мало половин» продемонстрировала длинный стол, украшенный белыми подсвечниками и перьями. Помещение также украсили воздушными шарами.

Ольга не стала раскрывать, кто составил ей компанию за ужином. При этом, когда она показывала стол, он еще не был сервирован, стояла лишь одна тарелка.

Стоит отметить, что сейчас Бузова находится в Китае на съемках нового проекта.

«Вкусный вечер перед началом нового проекта. Расстояние никогда не бывает помехой для того, чтобы порадовать человека, подарить цветы или сделать приятное», - заключила Ольга.

Ранее в команде певицы Ольги Бузовой сообщили о ее состоянии и рассказали, что артистка покрылась сыпью и жаловалась на зуд. Исполнительница много плачет после взлома аккаунта в соцсетях.