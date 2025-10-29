Названа причина смерти актёра из «Полицейского с Рублёвки» Романа Попова

Российский актёр Роман Попов, известный по роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», скончался от осложнений после проведённой химиотерапии.

«Роман Попов умер вчера (28 октября. — RT) в Подмосковной больнице от осложнений после проведённой химиотерапии», — говорится в Telegram-канале артиста.

У актёра остались трое детей — сын 15 лет и две дочери 13 и шести лет.

Прощание с Романом Поповым пройдёт в субботу, 1 ноября, в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы.

Роман Попов незадолго до смерти снялся в 5 фильмах, которые вскоре выйдут на экраны

В августе актёр сообщил о рецидиве рака мозга спустя семь лет ремиссии.