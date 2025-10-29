Что известно о смертельном заболевании Ким Кардашьян

Звезда реалити-шоу, бизнесвумен и мать четырех детей Ким Кардашьян неожиданно поделилась новостью, которая встревожила поклонников по всему миру. В новом сезоне шоу The Kardashians она рассказала, что у нее диагностировали мозговую аневризму. Подробнее о состоянии актрисы — в материале «‎Рамблера».

Как призналась сама Ким, она узнала о болезни случайно — во время планового обследования — и считает, что причиной стало сильное эмоциональное напряжение последних лет.

По данным Entertainment Weekly, врачи пока не выявили признаков угрозы. Источник в клинике отметил: «У нее стабильное состояние, аневризма небольшого размера и не требует хирургического вмешательства».

«Врачи сказали мне, что у меня небольшая аневризма. Я не сразу поняла, насколько это серьезно. Они объяснили, что это может быть связано со стрессом», — призналась она.

Позже в интервью журналу People Кардашьян уточнила, что обследование проходило в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. По ее словам, поводом обратиться к врачам стали усталость, бессонница и повышенное давление.

«Они спросили, что со мной происходит, и я сказала — просто стресс. И тогда доктор сказал: “Иногда стресс — это не просто стресс”», — рассказала Ким.

Кардашьян напрямую связала диагноз с тяжелым эмоциональным периодом. После развода с Канье Уэстом в 2022 году звезда призналась, что долго испытывала тревогу и чувство вины.

«Я старалась держаться ради детей и бизнеса, но была выжата. Я не давала себе отдыхать, потому что привыкла все контролировать», — поделилась Ким в разговоре с продюсерами шоу.

Ким Кардашьян получила главную роль в триллере

Известно, что последние месяцы Кардашьян совмещала сразу несколько проектов — съемки в реалити, руководство брендом SKIMS и подготовку новой коллекции косметики. При этом она продолжала учебу по юриспруденции и общественную деятельность, помогая осужденным женщинам.

«Такой ритм не выдержит даже самый крепкий организм», — отметил источник из окружения звезды.

Что такое аневризма и чем она опасна?

Мозговая аневризма — это патологическое расширение стенки артерии, которое может годами протекать без симптомов, но при разрыве приводит к кровоизлиянию в мозг. По данным Американской ассоциации неврологов, этот диагноз ставят примерно трем процентам населения, но лишь в редких случаях он становится опасным для жизни.

После публикации новостей врачи-эксперты в комментарии Fox News Health пояснили, что «в большинстве случаев небольшие аневризмы, как у Ким Кардашьян, требуют не операции, а лишь наблюдения и контроля давления». Нейрохирург Дэвид Спаркс отметил:

«Главное — избегать хронического стресса, недосыпания и обезвоживания. Эти факторы повышают риск разрыва».

Обострение хронических болезней

Мозговая аневризма не единственное, что беспокоит звезду. На фоне стресса у Ким вновь проявился псориаз — хроническое заболевание кожи, которое ранее уже доставляло ей серьезные неудобства.

«У меня снова появились высыпания. Этого не было с тех пор, как я развелась. Видимо, организм снова дал сбой», — рассказала Кардашьян в эфире шоу.

Стресс действительно напрямую влияет на проявление псориаза и может усугубить течение других воспалительных заболеваний. Таким образом, становится очевидно, что физическое состояние Ким напрямую связано с ее эмоциональным фоном.

Как Ким Кардашьян лечится?

После постановки диагноза Кардашьян прошла серию обследований и встала на учет к неврологу. По информации E! News, ей назначили контрольное МРТ-исследование и терапию, направленную на снижение уровня стресса. Также ей рекомендовали ограничить интенсивность нагрузок, нормализовать сон и уменьшить частоту перелетов.

«Я благодарна, что узнала об этом вовремя. Теперь я отношусь к телу внимательнее. Мы часто думаем, что усталость — это нормально, но иногда она сигнализирует о более серьезных вещах», — написала звезда в своем Instagram* (соцсеть признана экстремистской на территории РФ).

В одном из последних интервью Кардашьян уточнила, что чувствует себя хорошо: «Мне повезло. Все под контролем, я выполняю рекомендации врачей и живу обычной жизнью. Теперь я точно понимаю: здоровье — это не то, что можно купить. Я не собираюсь останавливаться, но теперь слушаю свое тело».

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян спродюсирует документальный сериал об Элизабет Тейлор.