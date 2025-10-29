Дмитрий Дибров заступился за бывшую жену Полину после интервью о разводе. Об этом стало известно в эфире шоу Юлии Прудько.

В 2025 году Полина и Дмитрий Дибровы развелись после многолетнего брака. Модель ушла от телеведущего к Роману Товстику — приятелю семьи. Расставшись с мужем, Диброва дала большое интервью, в котором рассказала о совместной жизни с Дмитрием и после которого столкнулась с хейтом. Телеведущий, несмотря на предательство, встал на защиту экс-супруги.

«Некоторые Полину осуждают, ну и меня-то ведь не превозносят, потому что я для них что-то совсем непонятное. А другие, наоборот, превозносят ее преимущества. А ее достоинства ясны: она красива, и этим все сказано. Правда, некоторые ловят какие-то блохи в ее интервью… Ребят, я не знаю, но хотите — ловите», — высказался он.

По словам Дмитрия, после громкого развода его приглашали на интервью федеральные каналы. Однако он отказался, не желая участвовать «в мыльной опере».

«Я обратился к коллеге и говорю: «Нет, я не хочу участвовать в мыльной опере». Конечно, меня звали, и самым главным героем, и уж набрали бы каких-нибудь влиятельных, достойных людей, которые превозносили мои успехи в жизни. Но не хочу. Не мой жанр», — пояснил телеведущий.

