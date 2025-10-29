Наталия Орейро объяснила, почему решила сыграть Снегурочку в российском фильме

Уругвайская актриса Наталия Орейро появится в новогоднем российском фильме в роли Снегурочки.

Сама артистка призналась, что её давняя мечта — примерить на себя образ сказочного персонажа.

«С тех пор как я впервые приехала в Россию, мне много рассказывали о Деде Морозе и его внучке. Я всегда представляла себя в её наряде, и это стало возможным в фильме — я этому очень рада», — цитирует Орейро пресс-служба Киностудии им. М. Горького.

Известно, что к роли актриса начала готовиться за полгода до приезду в Россию. Встреча с её персонажем — давняя мечта главного героя, детские желания которого внезапно начинают сбываться во взрослом возрасте.

Съёмки фильма проходили в Московской области, Санкт-Петербурге, Выборге и Карелии.