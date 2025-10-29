«Слишком молод»: Диану Гурцкаю и Полину Гагарину объединил общий страх

Дети российских звезд не всегда встречают одобрение своих отношений, особенно если заводят их в раннем возрасте. Так, 18-летний сын певицы Дианы Гурцкаи по имени Константин, который только этим летом поступил в вуз, возможно, скрывает роман от своей матери, которая узнала о его отношениях от журналистов. Это объединяет ее с певицей Полиной Гагариной, которая также считает, что ее сын слишком молод, чтобы заводить серьезные отношения и вступать в брак, пишет «Пятый канал».

По словам Гурцкаи, она надеялась, что все свое внимание ее сын сосредоточит на учебе, так как в его подготовку было вложено много сил и финансов.

«У нас очень много педагогов, с которыми мы занимаемся, и дальше время покажет. Самое главное, самое важное — это образование. Дорого, недорого. Я вообще как бы об этом... Вот финансовая составляющая — это то, о чем я не люблю вообще разговаривать», — заявила артистка.

После того, как Константин опубликовал фото с девушкой в соцсетях, им приписали роман, однако оказалось, что звездная мама не в курсе этого – она отметила, что планирует поговорить со своим сыном на эту тему. Певица также подчеркнула, что выступает против таких ранних отношений, так как ее молодому сыну следует учиться, а не заводить романы.

В свою очередь певица Полина Гагарина также отказывается принимать взросление своего 18-летнего сына Андрея, который завел роман с начинающей вокалисткой Викторией Соломахиной.

«Мой сын слишком молод. Я думаю, что есть время еще [подумать] об этом... Я надеюсь, что [свадьба в 20 лет] это не мой вариант», — сказала звезда.

В то же время некоторые российские звезды наоборот ждут прогресса в личной жизни детей – например, семья певца Дмитрия Маликова, чья 25-летняя дочь Стефания на днях рассталась с одним из самых высокооплачиваемых игроков НХЛ Кириллом Капризовым. Отмечается, что отец ее поддержал, хотя пользователи заметили, что его расстроил распад пары.

