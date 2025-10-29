Кушанашвили восхитился Басковым

Ведущий Отар Кушанашвили восхитился харизмой 49-летнего Николая Баскова. В своем Telegram-канале он сравнил его с голливудским актером Джорджем Клуни.

Кушанашвили обратил внимание на участие Баскова в качестве жюри на проекте «Битва поколений» на МУЗ-ТВ. Он признался, что когда смотрит на него, то думает об «естественности художественного дыхания, о тонкости красок, о сердечном жаре, о глубоком сердцебиении».

«Коля смотрится там как Джордж Клуни смотрелся бы с Александром Петровым, а когда другие открывают рот, возникает сомнение, есть ли у людей в верхнем аппарате префронтальная кора», — написал журналист.

Кушанашвили добавил, что Басков «все знает про инь и ян, про цивилизацию и природу, про догму и веру». Он отметил, что артист пел и с Монсеррат Кабалье, и с рэпером Сергей, а чувство юмора у него такое, что комик Азамат Мусагалиев «чувствует себя неуместно».