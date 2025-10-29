Гитарист группы «Стоптайм» сделал предложение певице Наоко в автозаке

Участники группы «Стоптайм» певица Наоко (Диана Логинова) и гитарист Александр Орлов в среду, 29 октября, объявили о помолвке. Музыкант сделал предложение коллеге по коллективу прямо в автозаке.

© Вечерняя Москва

Они также поблагодарили всех за поддержку и собранные для них 50 тысяч рублей.

— Всем спасибо за поддержку, у нас уже больше 50 тысяч. Всех вас любим, спасибо за поддержку. Мама Дианы Ирина, — передает Telegram-канал «Стоптайм».

Логинова — 18-летняя студентка музыкального училища имени Римского-Корсакова и вокалистка уличной группы «Стоптайм» из Петербурга. Девушку задержали 15 октября, после чего она провела ночь в отделении полиции.

Под преследование также попали гитарист и барабанщик «Стоптайм». Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга позже арестовал Наоко на 13 суток.

Позже правоохранители в Екатеринбурге задержали уличного музыканта Женьку Радость (Евгения Михайлова), который выступал в поддержку арестованной в Санкт-Петербурге певицы Наоко из группы «Стоптайм». Позже в отношении него составили административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России.