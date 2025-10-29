Шуфутинский официально женат: певец сыграл свадьбу со своей давней любовью

Эстрадный певец Михаил Шуфутинский вновь обрел счастье в личной жизни. Известный шансонье, как оказалось, не так давно тайно сыграл свадьбу. Супругой легендарного артиста стала его давняя любовь — танцовщица Светлана Уразова. Пара уже более 10 лет состоит в отношениях. На днях они подтвердили бракосочетание. Как пишут журналисты издания Kp.ru, это произошло на гала-ужине музыкальной премии.

Представители прессы заметили на безымянных пальцах Михаила и Светланы одинаковые кольца. Стоимость украшений от известного бренда, по подсчетам СМИ, составляет около двух миллионов рублей. Символы брака выбирала 49-летняя Уразова. Шуфутинский же официально заявил: «Это не моя подруга, это моя жена!».

Напомним, Михаил познакомился со Светланой, когда ей было 19 лет — девушка пришла работать в его балет. В то время оба имели семьи: певец был женат, а танцовщица воспитывала ребенка от прошлых отношений. После гибели супруги артиста в 2015 году Уразова и Шуфутинский сблизились. Между ними возникли теплые чувства, переросшие в любовь.

В прошлом году в СМИ догадывались о браке пары. Но Михаил Шуфутинский это опровергал, отмечая, что им хорошо вместе и без штампа в паспорте.