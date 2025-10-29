Саратовский бизнесмен хочет отнять речку у Моргенштерна*

Бизнесмен из Саратова Глеб Рыськов намерен оспорить право владения рекой у Моргенштерна* (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Он обратился с соответствующим заявлением в Министерство экологии и природопользования Московской области, передает Telegram-канал «112».

Рыськов сообщил, что уже направил необходимые документы. По его словам, ему прислали видео, где артист показывают свою баню с речкой. Предприниматель отметил, что сверил координаты.

Выяснилось, что участок, испрашиваемый им, прилегает к территории Алешера Моргенштерна. Артисту в срочном порядке необходимо перенести баню за пределы береговой полосы реки Малая Истра, отметил собеседника канала.

Глеб Рыськов ранее обращался в суд с иском к Филиппу Киркорову, требуя отмены сделки по покупке земельного участка. Кроме того, он направил жалобу в Генеральную прокуратуру на плавучий объект, принадлежащий Алле Пугачевой, считая его угрозой безопасности. По мнению бизнесмена, прибрежные территории, которые выделяются под частные владения и строительство, являются национальным достоянием и должны быть доступны для общего отдыха и оздоровления.

