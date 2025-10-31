Джиган со сцены обратился к жене Самойловой, отказавшейся с ним мириться

Рэпер Джиган со сцены признался жене Оксане Самойловой в любви. Он заявил, что его чувства никогда не изменятся. Видео публикует Super.ru.

© Passion.ru

В конце октября состоялось первое заседание суда по разводу Оксаны Самойловой и Джигана, но пришла только блогерша. От рэпера присутствовал его представитель, который передал — он не хочет расставаться, поэтому просит три месяца на примирение с супругой. Артист уверен, что у него получится в очередной раз вымолить прощение у Оксаны, но она настроена решительно. В беседе с журналистами она заявила, что не собирается сходиться с мужем.

На премии Жара Media Awards Джиган дал понять, что не сдастся. Во время своего выступления он на многотысячный зал признался жене в любви.

«Я всегда буду любить Оксану», - заявил рэпер.

Отметим, что Самойлова и Джиган не раскрывают причину развода. Блогерша лишь делилась, что ее мужу нужно повзрослеть. По ее словам, она 17 лет ждала, что артист изменится, но этого не произошло.

