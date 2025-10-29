«Абсурд какой-то»: Хазанов ответил на обвинения

Народный артист РФ и художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов возмущен слухами о закупке икры за государственный счет, передает «Абзац».

Напомним, что в средствах массовой информации ранее появилась информация о том, что Московский театр эстрады планирует закупить черную икру на сумму 500 тысяч рублей за счет государственных средств. Однако Хазанов в беседе с Telegram-каналом категорически отверг эти сообщения.

«Спросите у тех, кто это пишет! Журналисты такое пишут, что меня сильно удивляет. Я прожил большую жизнь. Что происходит вокруг? Это абсурд какой-то!», – отметил Хазанов.

Ранее СМИ сообщили, что супруга народного артиста РФ и художественного руководителя Московского театра эстрады Геннадия Хазанова, Злата Эльбаум продала роскошную недвижимость в Подмосковье. По словам адвоката Александра Бенхина, полученные от продажи деньги она может передать своей дочери.