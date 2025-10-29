Фирменные сальто Олега Газманова подкосили его здоровье

Фирменные сальто и другие трюки на сцене подкосили здоровье народного артиста России Олега Газманова. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 74-летний Газманов обратился к медикам из-за болей в пояснице и ноге. Врачи якобы выявили у него коксартроз — разрушение хрящевой ткани тазобедренного сустава. В запущенной форме эта болезнь может привести к полной утрате подвижности.

Утверждается, что Газманову посоветовали отказаться от активных номеров, поскольку физнагрузки якобы спровоцировали обострение болезни.

В начале октября сообщалось, что Олег Газманов был вынужден вдвое снизить свой гонорар спустя месяц после повышения цен на выступления. При этом, рассказывал Telegram-канал Baza, Газманов увеличил требования в райдере: если в 2024-м артист просил виски марки «Smokehead Sherry Cask Blast», квашеную капусту и сало, то теперь заменил алкоголь на текилу брендов Don Julio, Patron или Casamigos, а от упомянутых закусок отказался.