С ресторана Фадеева и Агаларова требуют взыскать огромную сумму

ООО, в котором продюсер Максим Фадеев и бизнесмен Эмин Агаларов владеют равными долями, задолжало компании «Алеф Трейд» кофемашины на сумму 1,1 млн рублей. Об этом сообщает Readovka.

В августе «Алеф Трейд» обратилась в суд с иском к ООО «Музыкальное кафе», требуя возврата 75,5 тыс. рублей за оборудование. Кроме того, были начислены пени за просрочку возврата в размере 32,5 тыс. рублей. Дополнительно компания потребовала 960 тыс. рублей за неисполнение обязательств и 57 тыс. рублей госпошлины. Таким образом, общая сумма иска составила 1,1 млн рублей, говорится в публикации.

В октябре Арбитражный суд вынес решение по иску, поданному компанией. Эта фирма занимается поставкой чая, кофе и высококачественного кухонного оборудования, включая кофемашины, барную технику и посуду. Стоимость кофейного аппарата составляет 2,8 миллиона рублей.

Компания, учредителем которой является Эмин Агаларов, задолжала 478 тысяч рублей

Ранее сообщалось, что ресторан «У дяди Макса», принадлежащий продюсеру и композитору Фадееву, столкнулся с серьезными финансовыми потерями, которые исчисляются десятками миллионов рублей. В 2023 году убытки достигали четырех миллионов рублей, а через год они выросли до 65,1 миллиона.