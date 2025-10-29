Крис Эванс — актер, прославившийся своим появлением в киновселенной Marvel. Для миллионов зрителей он навсегда останется «‎Капитаном Америкой» — благородным и честным супергероем. «‎Рамблер» расскажет о последних новостях из жизни звезды и о тех подробностях его личной жизни, которые удалось найти.

В октябре 44-летний Эванс впервые стал отцом — его супруга, португальская актриса Альба Баптиста, родила ребенка. О радостном событии сообщили издания People и Entertainment Weekly. Для актера, который долгие годы мечтал о семье, этот момент стал важнейшим событием.

Актерская карьера

Крис родился 13 июня 1981 года в Бостоне, штат Массачусетс, в семье дантиста и театрального педагога. Воспитанный в атмосфере любви к сцене, он с детства участвовал в школьных спектаклях и мечтал о Голливуде.

Его заметили после переезда в Нью-Йорк. Первые роли в телесериалах начала 2000-х не принесли славы, но помогли обрести уверенность. Настоящим прорывом в его карьере стала лента «Фантастическая четверка» (2005), где Эванс сыграл Джонни Шторма.

Однако мировая известность пришла позже — вместе с ролью Стива Роджерса, Капитана Америки, в блокбастере «‎Капитан Америка: Первый мститель». С 2011 по 2019 год Эванс был одним из главных героев студии Marvel и участвовал в самых кассовых проектах десятилетия.

Когда супергеройская эра подошла к концу, актер решил взять паузу в актерской карьере. В интервью People Эванс рассказал, что хочет «простой жизни» — дома, собаки, семьи.

«Мне кажется, это самое лучшее, что можно построить — дом, где тебе хорошо», — признавался он.

После завершения контракта с Marvel Эванс продал особняк в Лос-Анджелесе и перебрался на восточное побережье, ближе к родным местам. Тогда же он стал чаще говорить о желании стать отцом.

Личная жизнь

В 2022 году СМИ впервые сообщили о его романе с актрисой Альбой Баптистой, известной по сериалу «‎Монахиня-воин». Их отношения долго держались в секрете: пара избегала совместных выходов и редко публиковала фотографии.

В сентябре 2023 года стало известно, что Эванс и Баптиста поженились — скромная церемония прошла на Кейп-Коде, в штате Массачусетс, куда приехали лишь самые близкие друзья и коллеги актеров. По данным Page Six, среди гостей были Крис Хемсворт, Роберт Дауни-младший и Джереми Реннер.

После свадьбы Крис почти перестал появляться на публике. Ради семьи он отказался от съемок на несколько месяцев, а в интервью Vanity Fair заявил, что «впервые за долгие годы просто наслаждается тишиной». Фанаты гадали, что происходит в жизни Эванса, и лишь этой осенью стало ясно — все это время он готовился к новой, самой личной роли. В октябре 2025 года стало известно, что у Эванса и Баптисты родился ребенок. Официальных заявлений от пары не последовало — известно только, что малыш появился на свет в Массачусетсе, и семья чувствует себя хорошо.

Эванс всегда умел оставаться вдали от скандалов. Он не участвовал в громких историях, не провоцировал слухи и не позволял таблоидам вторгаться в личное пространство. Даже когда его отношения с Альбой стали достоянием общественности, актер спокойно заявил, что не видит смысла комментировать личное.

«Мы живем в эпоху, когда все превращают в шоу, но любовь не обязана быть частью этого спектакля», — говорил он.

Теперь, когда Крис стал отцом, он, похоже, нашел баланс, о котором мечтал. В то время как многие его коллеги продолжают гнаться за крупными ролями и наградами, Эванс делает ставку на семью и покой. Это не означает, что он уходит из кино: в ближайшие годы ожидается его участие в нескольких проектах Netflix, но, по словам близких, актер намерен «работать меньше и жить больше».

