Оксана Самойлова похвалила за креатив взломщиков ее блога

37-летняя Оксана Самойлова накануне явилась на судебное заседание по делу о разводе с Джиганом в гордом одиночестве. Музыкант не счел нужным приезжать, отправив на процесс своего представителя. Певец намерен получить возможность примирения, но его супруга настроена решительно.

В бесеседе с журналистами Super блогерша вела себя максимально спокойно. Она охотно отвечала на вопросы о развалившемся браке, а заодно прокомментировала историю со взломом своей страницы в соцсети. Самойлова заявила, что ей жаль обманутых подписчиков, которые до сих пор переводят взломщикам деньги. А вот фейковые новости о беременной 14-летней дочери и разбившемся в ДТП Джигане Оксану не обидели и не разозлили. В отличие от Ольги Бузовой, которая впала в истерику, когда хакеры приписали ей бесплодие, Самойлова даже похвалила хакеров за креатив.

«Иногда родители, друзья мне скидывают этот сериал лютый, что Ариэла беременна и остальное. Это такой сторителл. Креативная команда там мошенников», — говорит блогерша.

Она также призналась, что злоумышленники не выходили с ней на связь, не требовали выкупа и не выдвигали иных требований.

К слову, сразу после того, как Самойлова поощрила хакеров, те опубликовали новую сенсацию. На странице жены Джигана появились кадры с помолвочным колечком и объявлением о скорой свадьбе с загадочным поклонником.