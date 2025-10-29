Футболист Дмитрий Тарасов вновь нарвался на хейт в социальных сетях после того, как упрекнул жену Анастасию Костенко в слишком долгом восстановлении после четвертых родов. Спортсмен заявил, что модель много спит вместо того, чтобы работать.

В личном блоге Анастасия опубликовала видео из машины, в котором спорила с мужем. Тарасов намекал на то, что Костенко — плохая хозяйка, так еще и ленивая. Модель же пыталась все перевести в шутку и доказать супругу, что он не прав, ведь ей тяжело с четырьмя детьми. Отметим, что младшему ребенку всего полтора года.

«Ты поздно встаешь. Надо вставать утром, заряжаться и идти. А так что спать…», - не унимался Тарасов.

В итоге Костенко так и не смогла переубедить мужа в том, что ей требуется еще время на восстановление. К слову, это не первый раз, когда Дмитрий публично насмехается над супругой, при этом она сама не видит в этом ничего плохого и только защищает спортсмена.

