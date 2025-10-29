Появилась новая информация об элитной вилле Пугачевой в Болгарии

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) купили элитную виллу в Болгарии площадью около 230 квадратных метров. Новые подробности о недвижимости артистов стали известны Telegram-каналу Mash.

© Соцсети

По информации источника, супруги стали искать жилье летом 2025 года. Размер их участка, расположенного в 10 минутах езды от столицы страны, Софии, составляет 220 «квадратов». Всего в закрытом комплексе, где он находится, возводится 45 домов. 20 из них почти полностью достроены. Концепция закрытой дачной зоны предполагает собой изоляцию, частный доступ, круглосуточный контроль. Mash отмечает, что на территории поселка также установлено много камер.

Чтобы иметь возможность оформить землю на себя, Пугачева и Галкин зарегистрировали компанию в Болгарии. Между тем сама вилла будет оформлена на физлицо. Для проведения сделки Пугачевой также открыла счет в банке и перевела сумму, необходимую для заключения сделки. Помимо этого, власти Болгарии потребовали официальные доказательства легальности средств, в том числе налоговые декларации и сведения о продаже имущества.

Пригожин высказался о возможном возвращении Пугачевой

О том, что артисты тайно обзавелись недвижимостью в Болгарии, сообщалось накануне. Приобретение обошлось им в 500 тысяч евро (около 46 миллионов рублей).