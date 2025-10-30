Стало известно, кто заставил Machine Gun Kelly взяться за воспитание дочери от Меган Фокс

Рэпер Machine Gun Kelly начал заботиться о дочери от Меган Фокс из-за того, что актрисе хотел помочь ее бывший муж Брайан Остин Грин.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Брайан и Machine Gun Kelly не испытывают друг к другу никакой любви. Когда рэпер услышал, что Брайан предложил помочь с воспитанием новорожденного ребенка Меган, это подтолкнуло его взять на себя отцовские обязанности, что в конечном итоге привело к возобновлению отношений с актрисой», — заявил инсайдер из окружения звезд.

По словам источника, Брайан Остин Грин просил Меган Фокс расстаться с Machine Gun Kelly, потому что она мучалась в этих отношениях.

«Брайан предупредил Меган, что все закончится слезами, как это уже случалось много раз. Она сказала, что, несмотря на их серьезные ссоры, она не может выбросить рэпера из головы. Она пыталась скрыть тот факт, что они снова вместе, потому что знала, какой будет реакция Брайана», — поделился собеседник таблоида.

Накануне Machine Gun Kelly рассказал, что они с Меган Фокс всегда хотели выставлять напоказ свою любовь, чтобы вдохновлять окружающих. Однако, как утверждает рэпер, это сыграло против них. По мнению исполнителя, их отношения с актрисой разрушались из-за сглаза хейтеров.

В декабре 2024 года таблоид TMZ сообщил, что Меган Фокс снова рассталась с Machine Gun Kelly. Расставание произошло на День благодарения. Инсайдеры издания заявили, что актриса «что-то нашла в телефоне Колсона», что ее очень расстроило, и из-за чего она решила прервать отпуск, собрала вещи и уехала домой, оставив бойфренда. 28 марта у Меган Фокс и Machine Gun Kelly родилась дочь.