В сети усомнились в гибели блогера Позднякова

Сообщения о гибели основателя запрещенного в России движения «Мужское государство»* (организация признана в РФ экстремистской) Владислава Позднякова в Индонезии вызвали сомнения у пользователей сети и не подтверждены официальными источниками. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

В сети распространились фотографии, на которых, предположительно, запечатлен убитый блогер. Ряд каналов утверждает, что Позднякова расстреляли у одного из отелей, а его ресурсы неактивны с середины дня по московскому времени. Однако официальные власти Индонезии и местные СМИ не сообщали об инциденте.

«В сети не верят в смерть блогера. Он уже проворачивал похожие манипуляции для привлечения внимания общественности», — сообщает SHOT.

Пользователи и подписчики указывают на нереалистичность следов от пуль на фотографиях и напоминают, что Поздняков уже инсценировал собственную гибель. В сентябре 2023 года он распространил информацию о своем задержании на границе с Азербайджаном, однако позже признался, что это была постановка, а азербайджанская пограничная служба опровергла факт задержания.

